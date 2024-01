Hannover - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover ist ein Mensch gestorben. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei die Person bereits tot gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag. Ein weiterer Mensch konnte von den Einsatzkräften schwer verletzt aus der Wohnung im ersten Stock gerettet werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zum Alter und Geschlecht der beiden Menschen in der Wohnung machte der Feuerwehrsprecher keine Angaben. Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet, sagte er. Auch die Ursache für den Brand am Montagnachmittag blieb zunächst unklar.

Bei den Löscharbeiten im Stadtteil Nordstadt seien rund 60 Kräfte im Einsatz gewesen. Sie retteten auch eine Katze aus der Wohnung. Nach Angaben der Feuerwehr breitete der Brand sich nicht im Haus aus, jedoch gab es eine starke Rauchentwicklung innerhalb der brennenden Wohnung. Die Höhe des Brandschadens war zunächst nicht bekannt.