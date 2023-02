Tangermünde/Stendal - Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos auf der Bundesstraße 188 vor der Elbbrücke in Tangermünde (Landkreis Stendal) ist ein 59 Jahre alter Autofahrer getötet worden. Drei Menschen wurden am frühen Donnerstagmorgen verletzt, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Der 59-Jährige war den Angaben zufolge Richtung Stendal unterwegs. Er geriet mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache kurz vor der Elbbrücke auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Fahrzeug einer 58-Jährigen und zwei weiteren Wagen zusammen. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt, konnte am Vormittag aber wieder freigegeben werden.