Ein Todesopfer bei schwerem Autounfall in Charlottenburg

Berlin - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg ist ein Mensch ums Leben gekommen. Am Freitagabend waren auf dem Saatwinkler Damm zwei Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Wagen den anderen mit überhöhter Geschwindigkeit überholt, dabei kam es zu dem Unfall. Der Fahrer des überholten Wagens wurde dabei tödlich verletzt, der andere Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher erklärte. Das Alter der beiden gab er mit Anfang 20 an.

Der Beifahrer des überholenden Fahrzeugs wurde nach einem Bericht der „BZ“ ebenfalls schwer verletzt. Dies konnte der Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen. Die Unfallaufnahme laufe noch, Details seien noch nicht bekannt, hieß es am frühen Samstagmorgen.