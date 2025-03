Die Eisbären Berlin können am Dienstag in der eigenen Arena mit einem weiteren Erfolg ins Playoff-Halbfinale einziehen.

Straubing - Meister Eisbären Berlin fehlt noch ein Sieg zum Einzug ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga. In der zweiten Verlängerung gewann der Titelverteidiger nach 84 Minuten mit 4:3 (2:0, 1:2, 0:1) bei den Straubing Tigers und liegt in der Serie best-of-seven nun mit 3:1 vorn.

Das Team von Trainer Serge Aubin profitierte einmal mehr seiner effektiven Offensive um Liam Kirk und Ty Ronning. Allerdings schwächten sich Berliner in Niederbayern immer wieder durch Strafen selbst. Alle drei Tore erzielte Straubing mit einem Spieler mehr auf dem Eis und erreichte hochverdient die Extraspielzeit.

Dramatik in der Verlängerung

Eisbären-Torhüter Jonas Stettmer rettete in der ersten Verlängerung sein Team mehrfach glänzend, dann entschied Berlins Korbinian Geibel mit seinem ersten Playofftreffer das Match nach 84 Minuten. „Ziemlich scheiße, ein Spiel so zu verlieren“, schimpfte Straubings Torschütze Tim Fleischer.

Am Dienstag (19.00 Uhr/Magentasport) können die Berliner die Serie für sich entscheiden. „Wir haben gesehen, was möglich ist“, erklärte Fleischer in Richtung Spiel fünf in Berlin.

Nürnberg gleicht aus

Hauptrundensieger ERC Ingolstadt hat dagegen eine 2:0-Serienführung verspielt. Durch das 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) nach Verlängerung bei den Nürnberg Ice Tigers steht es nun 2:2. Die fünfte Begegnung steigt am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) in Ingolstadt. Jeremy McKenna erzielte für die Ice Tigers das 3:2 in der 65. Minute. Es war die dritte Entscheidung in der Overtime im vierten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften.