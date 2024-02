Neukirchen/Zwickau - Ein Mann mit einem Nutzfahrzeug hat sich auf der Landstraße bei Neukirchen/Pleiße (Kreis Zwickau) mit dem Fahrzeug überschlagen. Der 68-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Der Mann war demnach aus bisher nicht geklärter Ursache links von der Fahrbahn abgekommen, war durch einen Graben gefahren, hatte sich mehrfach überschlagen und war auf einem Feld liegen geblieben. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wurde mit 25.000 Euro angegeben.