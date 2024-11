Eine Person ist bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen in Leipzig in einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Vieles ist noch unklar.

Leipzig - Ein Mensch ist bei einem Unfall mit zwei Autos und einem Lkw in Leipzig schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, wurde die Person am frühen Morgen in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein weiterer Mensch erlitt leicht Verletzungen.

Details zum Unfallhergang waren nach Angaben der Sprecherin zunächst nicht bekannt. Ob weitere Menschen verletzt wurden, ist ebenfalls unklar. Beteiligt an dem Unfall an der Kreuzung Radefelder Allee und Hugo-Junkers-Straße waren zwei Autos und ein Lkw. Die Straße wurde voll gesperrt.