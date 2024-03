Berlin - Bei einer Verpuffung in einer Wohnung in Prenzlauer Berg ist ein Mensch leicht verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus transportiert worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochabend. Bei der Verpuffung in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines fünfstöckigen Wohngebäudes seien mehrere Wände eingedrückt worden. Sämtliche 16 Bewohner des Hauses in der Lychener Straße hätten das Gebäude verlassen müssen. Am frühen Mittwochabend war der Einsatz der Feuerwehr noch nicht beendet. Das Wohnhaus werde von einem Statiker begutachtet. Von seiner Einschätzung hänge ab, ob und wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück könnten. Details zur Ursache der Verpuffung waren zunächst nicht bekannt.