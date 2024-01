Ein Kilo Cannabis in Auto gefunden

Eine Polizistin hält kleine Tütchen mit Marihuana in den Händen.

Altgolm - Bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 168 bei Altgolm (Landkreis Oder-Spree) hat die Polizei am Montagabend in einem Auto mehr als ein Kilo Marihuana und ein Messer gefunden. Nachdem die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 28-jährigen Fahrers erlassen hat, fanden die Beamten dort noch einen vierstelligen Geldbetrag und Verpackungsmaterialien, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Diese sowie das Cannabis und ein Messer, das griffbereit im Wagen des Mannes gelegen habe, wurden sichergestellt. Gegen den 28-Jährigen wird nun ermittelt.