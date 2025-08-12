Vor einem Jahr brannten Gondeln des Riesenrads auf dem Highfield-Festival – 16 Menschen wurden verletzt. Jetzt startet das dreitägige Musikspektakel am Störmthaler See wieder – mit neuem Riesenrad.

Großspösna - Vor einem Jahr hatte der dramatische Riesenrad-Brand das Highfield bei Leipzig überschattet – jetzt geht Sachens größtes Rock- und Popfestival in die nächste Runde. Das Programm folge dem bewährten Konzept, in diesem Jahr gebe es zudem ein besonders reichhaltiges Programm auf der Beach Stage direkt am See, teilte der Veranstalter Scorpio auf Anfrage mit. Erwartet werden am Störmthaler See von diesem Freitag bis Sonntag etwa 28.000 Gäste.

Die Zutaten für das Festival sind klar bestimmt: Drei Tage feiern, seine Lieblingskünstler hören und am See entspannen. In diesem Jahr stehen unter anderem Deichkind, K.I.Z, Clueso, Electric Callboy und Nina Chuba als Topacts auf dem Programm. Aber das Besondere am Highfield ist die Lage am See. Das Festival verfügt über einen eigenen Badestrand mit Bühne. Hier können die Besucherinnen und Besucher tagsüber schwimmen oder bei Yoga oder Aqua Fitness neue Energie sammeln.

16 Verletzte bei Brand 2024

Im Vorjahr hatte der Brand des Riesenrades das Highfield Festival überschattet. Zwei Gondeln brannten aus, 16 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung dauern an.

Einer ersten Einschätzung zufolge war Material unterhalb des Riesenrades in Brand geraten. Die Veranstalter teilten mit, dass es auch in diesem Jahr ein Riesenrad auf dem Gelände geben wird. Das Geschehen vom Vorjahr sei mit den zuständigen Sicherheitsbehörden im Nachhinein gründlich analysiert worden, sagte Scorpio-Sprecher Jonas Rohde.

Der Festivalpass für das ganze Wochenende kostet etwa 190 Euro, Tagestickets gibt es für 99 Euro. Viele Festivalgänger reisen schon am Donnerstag an und nehmen den Campingplatz in Beschlag. Wer mag und ein etwas höheres Budgets hat, kann auch ein bereits aufgebautes Zelt oder eine komfortable Unterkunft in einem Resort buchen.

Für das Sommerfeeling wird aller Voraussicht nach auch das Wetter sorgen. Laut Deutschem Wetterdienst ist an alle drei Festivaltagen mit viel Sonne und Temperaturen von bis zu 34 Grad zu rechnen.