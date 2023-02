Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen will am Samstag vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum eine Gedenkminute für die Opfer des russischen Angriffs auf die Ukraine einlegen. An diesem Freitag jährt sich der Beginn des Krieges zum ersten Mal. Am Samstag ist dann im Wohninvest Weserstadion „eine laute Gedenkminute“ (Kommunikationsdirektor Christoph Pieper) geplant. Die Partie gegen Bochum beginnt um 15.30 Uhr (Sky).

Nach Angaben von Trainer Ole Werner wird Außenverteidiger Mitchell Weiser für dieses wichtige Heimspiel nicht mehr rechtzeitig fit. „Mitch war heute auf dem Platz und hat individuell trainiert. Aber es wird nicht reichen für einen Einsatz am Samstag“, bestätigte der Coach. Der 28-Jährige hat eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk. Mit dem am Knie verletzten Felix Agu fehlt auch weiterhin der zweite Bremer Rechtsverteidiger.