Leipzig - Ein Zwischenhoch mit Sonne und Wärme hat am Wochenende in Sachsen ins Freie gelockt. „Da war noch einmal ein Gefühl von Spätsommer“, sagte am Sonntag ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Dort, wo am Samstag die Sonne am längsten schien, lagen die Temperaturen bei 20 Grad. Der Regen in der Nacht wurde abgelöst von einem freundlichen Herbst-Sonntag bei aufgelockerter Bewölkung, mit 12 bis 16 Grad allerdings etwas kühler.

Dieses Wetter setze sich fort, sagte der Meteorologe. „Der Montag wird noch mal schön bei Höchstwerten von 15 bis 17 Grad, im Bergland 11 bis 14 Grad.“ In der Nacht zum Dienstag verdichte sich dann die Bewölkung, vor allem im Westen regne es, bei Werten von 6 bis 11 Grad. „Mittelfristig bleibt es dann eher unbeständig, es gibt immer wieder Regen, bei für die Jahreszeit normalen Werten zwischen 15 und 17 Grad.“