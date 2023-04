Halle - Eigengewächs Lucas Halangk bleibt beim Fußball-Drittligisten Halleschen FC. „Lucas Halangk bringt viele Voraussetzungen mit, um sich dauerhaft einen Platz im HFC-Team zu erobern. Zudem verfügt er über Dynamik und Flexibilität, das prädestiniert ihn für verschiedene Positionen“, sagte Sportdirektor Thomas Sobotzik am Donnerstag in einer Vereinsmitteilung, ohne nähere Angaben zu den Laufzeiten des Vertrages zu machen. Der 19-Jährige verbuchte in dieser Saison bisher fünf Einsätze bei den Profis.