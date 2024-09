Eine schwer verletzte Frau wird in einem Hausflur in Frankfurt gefunden. Sie stirbt in einer Klinik. Die Ermittlungen richten sich nun gegen ihren Sohn.

Die Frau starb in einer Klinik an ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild)

Frankfurt (Oder) - Eine Frau ist in Frankfurt (Oder) schwer verletzt in einem Hausflur gefunden worden und im Krankenhaus gestorben. Ein Zeuge rief am Mittwochmittag Polizei und Rettungsdienst. Die 83-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge nahmen die Beamten einen 48 Jahre alten Verdächtigen in der Wohnung der Frau fest. Es soll sich um den Sohn der Verstorbenen handeln. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Totschlags. Weiteres wurde zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen der Tat dauerten an, hieß es.