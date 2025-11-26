Ein Vater wird angeklagt, weil er seine eigenen Kinder schwer sexuell missbraucht hat. Nun ist das Urteil gefallen: Neun Jahre soll der 49-Jährige in Haft.

Osnabrück - Wegen schweren sexuellen Missbrauchs hat das Landgericht Osnabrück einen 49 Jahre alten Mann zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt. Der Mann aus dem Landkreis Osnabrück war nach Angaben eines Gerichtssprechers angeklagt, weil er seine Tochter und seinen Sohn sexuell missbraucht haben soll und seinen Sohn dazu gezwungen haben soll, seine Schwester zu vergewaltigen. Über das Urteil vom Dienstagabend berichtete zunächst der NDR.

Der Prozess fand größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. So waren dem Sprecher zufolge bei den Einlassungen des Angeklagten, den Aussagen seiner Kinder und bei den Schlussplädoyers die Öffentlichkeit nicht zugelassen. Die Kinder hätten gegen ihren Vater ausgesagt, erklärte der Gerichtssprecher. Angeklagt waren mehr als 200 Fälle, von denen aber die meisten nicht bei dem Urteil berücksichtigt worden seien.