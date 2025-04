Berlin/Potsdam - Passend zu Ostern gibt es gute Nachrichten für Eierfans: 2024 haben die Hühner in Brandenburg so viele Eier gelegt wie nie. Fast 977 Millionen Stück wurden für den Verzehr erzeugt, wie das Statistikamt Berlin-Brandenburg mitteilte. Das waren rund 61 Millionen Eier und damit 6,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die häufigste Haltungsform blieb demnach die Bodenhaltung: Drei Viertel aller Eier wurden der Statistik zufolge von in Bodenhaltung lebenden Hühnern gelegt (742 Millionen). Der Rest stammte aus ökologischer Haltung (138 Millionen) oder aus Freilandhaltung (96 Millionen).

Durchschnittlich rund 3,1 Millionen Legehennen gab es dem Statistikamt zufolge 2024 in Brandenburg - etwa 100.000 mehr als 2023. Ein Huhn legte damit im vergangenen Jahr im Schnitt mehr als 300 Eier.

Während die Zahl der Haltungsplätze in der Bodenhaltung um 33.000 leicht zurückging, waren es in der ökologischen Haltung rund 27.000 Haltungsplätze mehr und in der Freilandhaltung rund 47.000 mehr als im Vorjahr.

Bodenhaltung: Kein Auslauf und wenig Platz

Als höchster gesetzlich kontrollierter Standard in Deutschland gilt, wenn die Hühner in einer ökologischen Haltung mit Auslauf und Biofutter leben. Hennen in Freilandhaltung leben mit Auslauf, aber meist zusammen mit mehreren zehntausend Artgenossen in einem Stall. Bei der Bodenhaltung haben die Tiere keinen Auslauf und laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) oft zu wenig Platz im Stall. Eier aus Käfighaltung werden laut dem BUND im Supermarkt nicht mehr verkauft.