Ein Lkw mit 21 Tonnen Eiern an Bord ist am Freitagmorgen auf der A2 unterwegs als plötzlich ein Feuer an dem Fahrzeug ausbricht. Auslöser des Feuers war ein Reifen.

Ein Polizeiauto steht auf der Autobahn A2 an der Abfahrt und Auffahrt Magdeburg-Zentrum.

Magdeburg - Ein geplatzter Reifen hat am frühen Freitagmorgen ein Feuer an einem fahrenden Eier-Laster auf der A2 bei Magdeburg ausgelöst. Durch das Weiterfahren auf der Felge und der daraus entstehenden Hitze geriet der Auflieger in Brand, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagenfahrer bemerkte demnach das Feuer und fuhr auf den Standstreifen. Er konnte die Sattelzugmaschine verlassen und blieb unverletzt.

Der Laster hatte den Angaben zufolge 21 Tonnen Eier geladen. Der Schaden an Auflieger und Ware wurde von der Polizei auf 90.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Sattelzugmaschine verhindern. Die A2 Richtung Hannover war anderthalb Stunden gesperrt. Eine Spur sei inzwischen wieder frei, die Bergungsarbeiten dauerten zunächst noch an, hieß es am Freitagvormittag.