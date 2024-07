Schauspieler Lars Eidinger ist über Berlin hinaus auch als Musiker bekannt. In der Lausitz legt er vor einer Größe aus dem Berliner Nachtleben auf.

Görlitz/Cottbus - Schauspieler Lars Eidinger („Babylon Berlin“, „Kafka“, „Sterben“) und der bekannte Berliner DJ Heimlich Knüller beschließen das diesjährige Lausitz Festival. Sie werden am Abend des 14. September als DJs im „Scandale“ in der Kultursiedlung „Bunter Bahnhof“ in Cottbus auflegen - nach dem Song-Poetry-Jam „Lausitzlieder“, wie die Organisatoren ankündigten.

Die Party beginne mit Eidinger, der regelmäßig auch Musik macht, dann sorge Knüller - eine feste Größe im Berliner Nachtleben und auf internationalen Festivals - „bis in die frühen Morgenstunden für ausgelassene Stimmung“.

Die fünfte Ausgabe des europäischen Kunstfestivals 2024 beginnt am 24. August und bietet rund 60 Veranstaltungen an besonderen Orten in Südbrandenburg und Ostsachsen - von Klassikkonzerten über Jazz, Theater, Tanz, Film, Literatur und Liederabenden bis zu philosophischen Gesprächen.

Bei dem mit dem Inspirationswort „Anderselbst“ überschriebenen Programm wird laut Mitteilung ein Aspekt des Strukturwandels künstlerisch verarbeitet.