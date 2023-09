Erfurt - Der Eichsfeldkreis und das Weimarer Land sind nach Angaben des Statistischen Landesamtes die Thüringer Regionen mit dem höchsten Kinderanteil. In beiden Landkreisen waren zum vergangenen Jahreswechsel 14,7 Prozent der Bevölkerung unter 15 Jahre alt, wie das Landesamt am Dienstag mitteilte. Damit liegen sie über dem Landesdurchschnitt von 13 Prozent und auch über dem Bundesdurchschnitt von 14 Prozent. Schlusslichter beim Kinderanteil sind in Thüringen die Stadt Suhl und der Kreis Sonneberg in Südthüringen, wo jeweils rund 11 von 100 Einwohnern Kinder unter 15 Jahre sind.

Insgesamt lebten in Thüringen Ende des vergangenen Jahres rund 277 300 Kinder unter 15 Jahre - etwas mehr Jungen als Mädchen. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Kinderzahl um knapp 5500 oder 0,3 Prozent zu. Am Mittwoch ist Weltkindertag, an dem Kinderrechte im Blickpunkt stehen. In Thüringen ist er seit 2019 gesetzlicher Feiertag, also arbeitsfrei.