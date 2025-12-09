Nach der Niederlage gegen Magdeburg kehren Eichhorn und Dardai ins Hertha-Training zurück. Wie die Mannschaft die Vorbereitung auf das nächste Spiel angeht.

Berlin - Jungstar Kennet Eichhorn und Abwehrspieler Marton Dardai sind bei Hertha BSC zurück im Mannschaftstraining. Die beiden, die das Zweitligaspiel der Berliner gegen Magdeburg (0:2) am Sonntag wegen muskulärer Probleme verpasst hatten, standen am Dienstag mit ihren Kollegen auf dem Schenckendorffplatz. Bei Nieselregen teilte sich die Gruppe nach Angaben der Hertha dabei auf. Ein Teil des Teams ging laufen.

Eichhorn (16) und Dardai (23) waren gegen den FCM schmerzlich vermisst worden. Nach sieben Pflichtspielsiegen in Serie mussten die Berliner gegen den Tabellenletzten der 2. Fußball-Bundesliga wieder eine Niederlage einstecken. Am Freitag wollen die Blau-Weißen in Fürth (18.30 Uhr/Sky) beim Ex-Club von Trainer Stefan Leitl ihren Angriff in Richtung Aufstiegsplätze wieder aufnehmen.