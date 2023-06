Eichbaumsee in Allermöhe wegen Blaualgen wieder gesperrt

Hamburg - Der erst kürzlich nach vielen Jahren wieder für das Baden freigegebene Eichbaumsee in Hamburg-Allermöhe ist erneut gesperrt worden. Grund sei die Entstehung von Blaualgen im See, die giftige Stoffe bilden könnten, teilte das Bezirksamt Bergedorf am Dienstag mit. Der Wert liege über der Alarmstufe des Umweltbundesamtes, deswegen sei ein Badeverbot nötig. Es dürfen auch keine Hunde mehr ins Wasser oder dieses trinken.

Die Blaualge, die eigentlich ein Bakterium ist, bildet bei einer Massenentwicklung grüne oder blaugrüne Schlieren. Sie können für Menschen gesundheitsschädlich sein, insbesondere wenn das Wasser geschluckt wird. Der Kontakt mit Blaualgen kann Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen, gerötete Augen und Atemnot hervorrufen.

Wie lange die Sperrung dauert, ist noch unklar. Der Eichbaumsee im Stadtteil Allermöhe war seit 2007 wegen Blaualgen gesperrt - und erst im Mai wieder zum Schwimmen freigegeben worden.