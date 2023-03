Ein Arzt hält ein Stethoskop in der Hand.

Potsdam - Für ihr humanitäres Engagement in der Ukraine hat die Medizinische Universität Kiew die Leitung des Potsdamer Klinikums Ernst von Bergmann (EvB) ausgezeichnet: Ein Vertreter der Kiewer Universität hätten am Donnerstag die Urkunden zur Ehrendoktorwürde für den Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt und den Ärztlichen Direktor Professor Thomas Erler überbracht, teilte das Klinikum mit.

„Ich hoffe, dass dies Auszeichnung auch dazu beitragen wird, das Bewusstsein für die immer noch notwendigen humanitären Hilfen aufrechtzuerhalten“, sagte Schmidt nach der Auszeichnung. „Wir werden auch weiterhin – mit Ihrer aller Hilfe – als EvB Gruppe medizinische und humanitäre Hilfe leisten.“

Nach Angaben des Klinikums hat die EvB-Gruppe seit Beginn des Ukraine-Kriegs Spenden in Höhe von mehr als 650.000 Euro zusammengetragen. Zur Unterstützung ukrainischer Kinderkliniken seien gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium medizinische Geräte geliefert worden. Dazu werden fortlaufend Simulationsschulungen für die Kollegen in der Ukraine angeboten. Zudem seien mit acht Hilfstransporten Medikamente und Medizintechnik an 20 ukrainische Klinken geliefert worden.