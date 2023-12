Dresden - Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und Landtagsvizepräsidentin Andrea Dombois (CDU) haben am Samstag im sächsischen Landtag die Arbeit von Ehrenamtlichen gewürdigt. Die wegen ihres Engagements ausgewählten Sächsinnen und Sachsen - darunter beispielsweise eine Trauerbegleiterin aus Dresden, ein Pfarrer aus Borsdorf (Landkreis Leipzig) und eine Alltagsbegleiterin aus Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - erhielten im Plenarsaal des Landtages eine Urkunde, teilte das Sozialministerium am Samstag in Dresden mit. Die Ehrung wurde von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Dresden-Bühlau mitgestaltet.

„Die Ehrenamtlichen engagieren sich so vielfältig in den verschiedenen Bereichen und bereichern damit das Leben ihrer Mitmenschen, spenden Hoffnung, geben Kraft und Hilfe“, sagte Köpping laut einer Mitteilung. Sie machten aus bunter und vielfältiger Gesellschaft eine Gemeinschaft und knüpften somit ein enges Band durch die Gesellschaft.

Auch Dombois würdigte in die Arbeit der Ehrenamtlichen. Sie seien der ganz praktische Beweis dafür, dass freiwilliges Engagement, Fürsorge und Nächstenliebe, in unserer Gesellschaft sichtbar sind. „Wenn jeder nur auf den anderen zeigt, fühlt sich letztlich niemand verantwortlich.“ Besonders in einer Zeit, in der sich die Menschen ins Private zurückziehen, werde sichtbar, wo es an ehrenamtlichen Engagement fehlt.