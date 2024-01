Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, M) zeichnet zusammen mit Thomas Weikert (r), Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), und Marija Kolak (2.v.r), Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), bei der Verleihung der „Sterne des Sports“ in Gold die BSG Feuerwehr Hamburg mit dem 3. Platz aus.

Berlin - Der Turn-Klubb zu Hannover und die BSG Feuerwehr Hamburg sind für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden. Im Bundesfinale beim „Großen Stern des Sports“ belegte der Verein aus Hannover und die Betriebssportgemeinschaft aus der Hansestadt die Plätze zwei und drei. Der Turn-Klubb zu Hannover erhielt am Montag in Berlin 7500 Euro, die BSG 5000 Euro.

Der niedersächsische Verein setzt sich gegen Engpässe bei Schwimmangeboten für Kinder ein. Er will das Preisgeld in weitere Schwimmkurse stecken, die für alle bezahlbar oder kostenfrei sind. Die BSG Feuerwehr Hamburg legt den Fokus auf die körperliche Fitness der aktiven Feuerwehrleute, indem unter anderem praxisnahe Trainingseinheiten angeboten werden. Von dem Geld wird weitere Trainingsausrüstung gekauft. Sieger des Wettbewerbs wurde der Thüringer Sportverein LAC Eichsfeld für seine Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen. Bei der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) sowie den Volksbanken und Raiffeisenbanken organisierten Veranstaltung erhielt der Verein den mit 10 000 Euro dotierten Hauptpreis. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der die Preisträger am Montag verlas, betonte die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements. „Es sind Dinge, die nicht für die Anerkennung gemacht werden, die aber anerkannt werden müssen“, sagte er. Beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ werden außergewöhnliche Aktivitäten oder Angebote von Sportvereinen und deren besonderes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.