Berlin - Nach einer Tour mit einem privaten Fahrdienst soll ein 24-Jähriger die Bezahlung verweigert und den Fahrer mit einer Waffe bedroht haben - die ihm seine Frau extra brachte. Das Paar wurde in einem Hotel in Berlin-Marzahn festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Nach den Ermittlungen soll der 24-Jährige sich geweigert haben, den Fahrpreis zu zahlen. Es kam zum Streit mit dem Fahrer. Der Mann forderte daraufhin seine Frau telefonisch auf, ihm die Waffe zum Wagen zu bringen. Mit dieser soll er dem Fahrer mehrfach in das Gesicht geschlagen haben. Als der 52-Jährige am Boden lag, soll der Angreifer die Pistole auf ihn gerichtet, eine Ladebewegung durchgeführt und den Fahrer mehrfach getreten haben.

Ehepaar im Hotel festgenommen

Anschließend lief das Ehepaar in sein Hotel. Polizisten einer Einsatzhundertschaft nahmen die beiden in ihrem Zimmer fest und stellten die Pistole sicher. Laut Polizei handelte es sich um eine Softair-Waffe. Der Fahrer hatte Schmerzen am Kopf sowie am Arm und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Eine Atemalkoholprobe bei dem 24-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,3 Promille, wie es hieß. Er kam noch in der Nacht wieder frei. Seine Frau konnte schon früher zurück ins Hotel. Gegen beide wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung mit Waffen ermittelt.