Ehemaliges Sägewerk bei Leutenberg geht in Flammen auf

Leutenberg - Ein ehemaliges Sägewerk bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist in Brand geraten. Das Gebäude stehe in Vollbrand, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle am späten Freitagabend. Verletzt worden sei niemand. Das Gebäude stehe leer. Bei dem Einsatz gehe es vorrangig darum, ein Übergreifen der Flammen auf den umliegenden Wald zu verhindern. Das Feuer sei gegen 18.52 Uhr gemeldet worden. Der Einsatz könne noch bis zum Samstagmorgen dauern, sagte der Sprecher.