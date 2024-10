Im oberen Teil eines leerstehenden Einkaufszentrums ist in Rathenow ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute löschen die Flammen. Die Bundesstraße 102 ist in nördlicher Richtung gesperrt.

Rathenow - In einem ehemaligen Einkaufszentrum in Rathenow ist ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude stehe leer, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion West mit. Feuerwehrleute seien im Einsatz und mit dem Löschen der Flammen beschäftigt. Die Bundesstraße 102 ist demnach in der nördlichen Fahrtrichtung gesperrt. Das Feuer brach am Mittag im oberen Teil des Gebäudes aus, Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. In einer Warnmeldung wurden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, Fenster und Türen wegen des Rauchs geschlossen zu halten.