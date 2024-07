Der Abgang des früheren NBA-Meisters Serge Ibaka in München war bereits beschlossen. Nun steht auch fest, wo in Europa es den Center hinzieht.

Madrid - Der frühere NBA-Meister Serge Ibaka kehrt nach einem einjährigen Gastspiel beim FC Bayern in seine Basketball-Heimat Spanien zurück. Ibaka wechselt von München zu Real Madrid, wie der spanische Club mitteilte. Der 34 Jahre alte Center soll für die nächste Saison an den spanischen Spitzenverein gebunden werden. Dass Ibaka den FC Bayern verlässt, stand bereits fest. Vor seiner Bundesliga-Station spielte er lange in der NBA und gewann 2019 mit den Toronto Raptors den Titel.

Ibaka war für die Münchner in der Euroleague mit durchschnittlich 12,6 Zählern bester Punktesammler der Bayern und zudem mit knapp sechs Rebounds auch in dieser Kategorie die Nummer eins. Der eigentlich als Defensivspezialist bekannte gebürtige Kongolese mit spanischem Pass punktete auch in der Liga im Schnitt zweistellig.

Geschäftsführer Marko Pesic hatte zu Ibakas Abgang erklärt: „Dass Serge nach seiner erfolgreichen Zeit in der NBA bei uns in München seinen Schritt zurück nach Europa vollzog, empfinden wir auch im Rückblick als große Auszeichnung für unseren Verein.“ Bei den Bayern geht nicht nur Schlüsselspieler Ibaka, sondern auch Trainer Pablo Laso. Auf ihn folgt nach Olympia Bundestrainer Gordon Herbert, wie seit Donnerstag bekannt ist.