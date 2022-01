Cheslie Kryst wurde 2019 zur schönsten Frau der USA gekürt. Nun gab ihre Familie bekannt, dass sie tot ist. Am Tag ihres Selbstmordes hat sie einen letzten Post auf Instagram veröffentlicht.

New York/DUR/it - Sie hat den Titel "Miss USA" 2019 getragen und war eine erfolgreiche Anwältin und Moderatorin. Nun haben Familie und Freunde von der 30-jährigen Cheslie Kryst Abschied genommen. Laut Medienberichten soll die Frau am Sonntag Selbstmord begangen haben indem sie von einem Hochhaus gesprungen ist.

Kryst soll eine Wohnung im neunten Stock des Hochhauses in Manhattan bewohnt haben. Zuletzt wurde sie jedoch im 29. Stock gesehen, berichtet die New York Post. Von dort aus soll sie in den Tod gesprungen sein.

Nur wenige Stunden zuvor hat sie auf Instagram ein letztes Bild von sich veröffentlicht mit den Worten: "Möge dieser Tag dir Ruhe und Frieden bringen".

Laut der Polizeibeamten wurde in ihrer Wohnung ein Abschiedsbrief gefunden. Dort soll sie geschrieben haben, dass ihre Mutter, die wie ihre Tochter 2002 zur Miss North Carolina gekürt wurde, den Nachlass von ihr erhalten soll. Warum sie ihr Leben beenden wollte, stand jedoch nicht in dem Brief.

"Sie war nicht nur schön, sondern auch klug - sie war Anwältin", sagte ein Polizeibeamter über Kryst. "Sie hat ein Leben, auf das jeder eifersüchtig wäre. Es ist so traurig."

Neben ihrer Karriere als Anwältin, arbeitete sie auch als Moderatorin für "ExtraTV". Dort interviewte sie unter anderem Stars wie Lady Gaga und Taylor Swift. Auch der Sender verkündete sein Beileid und veröffentlichte ein Statement der Familie zum Tod von Cheslie Kryst.

Wir verfolgen die Richtlinie, nicht über Suizide zu berichten. In Ausnahmefällen wie diesem erfahren sie durch ihre Umstände aber besondere Aufmerksamkeit. Grund für diese Richtlinie ist die Gefahr der Nachahmung. Sollten Sie sich betroffen fühlen, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge.

Diese erreichen Sie auch unter den kostenlosen Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. Dort erhalten Sie anonym, offen, gratis und ideologiefrei Hilfe.