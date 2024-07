Der EHC Red Bull München arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Der nächste Zugang bringt Erfahrung aus der höchsten Spielklasse mit.

München - Der EHC Red Bull München verpflichtet Angreifer Adam Brooks. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga bekannt gab, soll der 28-jährige Kanadier die Offensive der Münchner verstärken. Brooks, der 45-Mal in der National Hockey League (NHL) spielte, stand zuletzt für die Lehigh Valley Phantoms in der zweitklassigen American Hockey League (AHL) unter Vertrag.

In den vergangenen beiden Spielzeiten kam Brooks in 110 Spielen auf 66 Scorerpunkte (25 Tore/41 Assists) für seinen ehemaligen Club. „Ich habe mich schon bei einem Besuch im letzten Sommer in die Stadt und ihre Menschen verliebt. Als das Angebot kam, hat diese Erfahrung auch eine große Rolle bei meiner Entscheidung gespielt“, sagte der Stürmer über seinen jetzigen Wechsel.

„Wir wollten nicht die schnellste, sondern die aus unserer Sicht beste Lösung“, kommentierte Münchens Manager Christian Winkler den Transfer. „Mit seiner Schnelligkeit und seinen anderen herausragenden Fähigkeiten wird er unsere Mannschaft noch besser machen.“