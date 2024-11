Mehr als Kurzeinsätze sind in dieser Saison für Leon Goretzka beim FC Bayern bislang nicht drin. Die Nationalmannschaft rückt für ihn damit in weite Ferne. Ex-Profi Effenberg rät ihm zu einem Wechsel.

München - Der frühere Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg sieht für Leon Goretzka beim FC Bayern München keine Zukunft. „Er muss langsam erkennen, dass er offenbar wirklich kaum eine Chance hat – und sich nun Gedanken machen, ob er nicht schon im Winter den Schritt gehen will, den er im vergangenen Sommer nicht gehen wollte. Er sollte ernsthaft an einen Wechsel denken“, schrieb der ehemalige Bayern-Spieler in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal „t-online.de“.

Es sei mehr als deutlich geworden, dass Trainer Vincent Kompany nicht auf den 29-Jährigen setze, erklärte Effenberg. „Er möchte spielen, er möchte in die Nationalmannschaft zurück – wie soll das funktionieren bei dem schweren Stand, den er in München hat? Ich bin mir auch sicher, dass ihm die Bayern keine Steine in den Weg legen würden. Es geht um seine Karriere.“

Über die Rolle eines Ergänzungsspielers ist Goretzka beim deutschen Rekordmeister in dieser Saison bislang nicht hinausgekommen. Der Mittelfeldspieler kam wettbewerbsübergreifend erst zu acht Kurzeinsätzen. „Ein Spieler seines Kalibers muss aber den Anspruch haben in 40, 45 Spielen eines Jahres gesetzt zu sein. Das ist komplett ernüchternd“, meinte Effenberg.