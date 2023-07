Weener - Die Bundespolizei hat einen Drogenschmuggler im Landkreis Leer festgenommen, der rund 1500 Ecstasy-Tabletten über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln wollte. Der 24-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag mitteilte. Den Straßenverkaufswert der Drogen gab die Behörde mit rund 11.500 Euro an. Die Beamten hatten das Fahrzeug am Freitag auf der Autobahn 280 an der Ausfahrt Weener gestoppt und kontrolliert. Dabei entdeckte die Polizei bei dem 24 Jahre alten Beifahrer drei Tüten mit den Tabletten.

Bei einem weiteren 21 Jahre alten Mitfahrer fanden die Beamten rund drei Gramm Kokain, 13 Gramm Marihuana, vier Gramm Haschisch und zehn Ecstasy-Tabletten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Gegen den 26 Jahre alten Fahrer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zur Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ein.