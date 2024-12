Der FC Bayern will unbedingt mit Nationalspieler Musiala verlängern. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk wird es auf der Mitgliederversammlung am Sonntag aber nicht geben.

München - Die Bosse des FC Bayern München werden den Fans des deutschen Fußball-Rekordmeisters nicht mit einem großen Musiala-Geschenk auf der Jahreshauptversammlung beglücken. „Das wird nicht passieren morgen“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim mit zwei Toren von Nationalspieler Jamal Musiala mit Blick auf die Jahreshauptversammlung an diesem Sonntag (10.30 Uhr).

Die Bayern-Führung um Sportchef Eberl arbeitet aktuell intensiv daran, den 21-Jährigen langfristig über das aktuelle Vertragsende am 30. Juni 2026 hinaus zu binden. „Wir wissen alle, was für ein großartiger Spieler er ist“, sagte Eberl. Das zeigte Nationalspieler Musiala am Samstag, als er nach 50 Minuten ins Spiel kam und mit seinem Doppelpack der Münchner Matchwinner war.

Die Pause habe gut getan, nachdem er viele Spiele hintereinander gemacht habe, sagte Musiala. Er sei so „mit neuer Energie reingekommen“.

„Großer Spieler wie Messi und Ronaldo“

Eberl wählte bei der Beschreibung des Stellenwertes von Musiala den Vergleich mit zwei mehrmaligen Weltfußballern. „Ich erinnere an Lionel Messi in Barcelona und Cristiano Ronaldo bei Real Madrid. Das sind einfach große Spieler, die Spiele entscheiden können. Das kann auch Jamal, das wissen wir.“