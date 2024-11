München - Sportvorstand Max Eberl hat nach der perfekten Drei-Siege-Woche des FC Bayern München mit zusammengerechnet 12:0 Toren ein herausragendes Zwischenfazit für die erste Phase unter dem neuen Trainer Vincent Kompany gezogen. „National haben wir unsere Aufgaben bis hierhin sehr gut gemacht. Wir sind Tabellenführer und im Pokal weiter“, sagte Eberl nach dem 3:0 gegen Union Berlin in der Fußball-Bundesliga.

Zuvor hatten die Bayern 5:0 in Bochum und 4:0 im DFB-Pokal in Mainz gewonnen. „Das Hauptaugenmerk ist, dass wir die verlorene Meisterschaft zurückholen“, sagte Eberl nach dem Titelgewinn von Bayer Leverkusen in der vergangenen Spielzeit: „Wir haben in den ersten neun Saisonspielen ein Statement gesetzt.“

Nur eine schlechte Halbzeit in Barcelona

Man habe überhaupt „nur eine schlechte Halbzeit gespielt“, und zwar beim 1:4 auswärts gegen den FC Barcelona in der Champions League. „Darauf fokussiert sich extrem viel“, meinte Eberl. „Wir haben davor schon herausragende Leistungen gebracht. Und wir haben jetzt sehr stabil drei Spiele nacheinander zu Null gewonnen.“

Gegen Union habe man zwar „kein Feierwerk abgebrannt“, aber gerade in der zweiten Halbzeit „wie eine Spitzenmannschaft gespielt. Es ist nichts angebrannt“, frohlockte Eberl. Am kommenden Mittwoch müsse man aber nun auch das Heimspiel in der Champions League gegen Benfica Lissabon gewinnen. „Da haben wir ein Stück weit Druck“, sagte er.