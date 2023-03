Eastside will direkt ins Bundesliga-Halbfinale

Shan Xiaona vom TTC Berlin Eastside in Aktion.

Berlin - Die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside wollen im letzten Hauptrunden-Spiel der Bundesliga den direkten Einzug in das Halbfinale perfekt machen. Der derzeitige Tabellendritte benötigt dafür einen Sieg im Heimspiel gegen den Tabellen-Vierten TSV Schwabhausen am Mittwoch (18.00 Uhr), um noch auf den zweiten Rang zu klettern, der zum direkten Einzug ins Playoff-Halbfinale berechtigt. Sicher hat diesen bereits der Hauptrunden-Erste TTC Weinheim (22:6 Punkte).

Bei einem Remis oder einer Niederlage müsste Eastside als Dritter die Viertelfinal-Pre-Playoffs nach dem Modus Best of Three Anfang Mai gegen den Liga-Sechsten bestreiten, um ins Halbfinale einzuziehen. Dieses findet erst Anfang Juni statt.