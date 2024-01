Nina Mittelham vom TTC Berlin Eastside in Aktion.

Berlin (dpa/bb) – - Die Frauen des TTC Berlin Eastside haben erneut den Pokalwettbewerb des Deutschen Tischtennis Bundes gewonnen. Im Endspiel besiegten die Berlinerinnen am Sonntag in heimischer Halle den DJK Kolbermoor mit 3:0 (9:2 Sätze). Für die Punkte sorgten die an Nummer 1 gesetzte Sabina Surjan (3:2 gegen Svetlana Ganina), Nina Mittelham (3:0 gegen Kristin Lang) und Xiaona Shan (3:0 gegen Hana Arapovic).

Nach knapp zwei Stunden stand der krönende Erfolg beim Final-Four-Turnier fest. Es war der neunte Pokalgewinn für Eastside. In den Halbfinals, die die Ersten der vier Drei-Gruppen der Vortagsqualifikation bestritten, hatte Berlin den TSV Dachau mit 3:0, Kolbermoor den TSV Langstadt mit 3:1 geschlagen. Auch im vergangenen Jahr hatten die Hauptstädterinnen den Pokal geholt.