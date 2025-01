Berlin - Ein bekanntes Kunstwerk mit deutscher Fahne und Davidstern an der Berliner East Side Gallery ist erneut antisemitisch beschmiert worden. Polizisten bemerkten in der Nacht zum Dienstag arabische Schriftzüge mit Bezug zum Nahostkonflikt an dem entsprechenden Teil der Berliner Mauer in Friedrichshain nahe der Oberbaumbrücke.

Das beschmierte Bild ist eines der bekanntesten Motive auf dem alten Mauerteil. Es heißt „Vaterland“ und vereint die deutsche und die israelische Flagge in schwarz-rot-gold und blauen Streifen mit Davidstern. Zuletzt war es Weihnachten mit brauner Farbe bemalt worden, auch zuvor gab es immer wieder Beschädigungen und antisemitische Schmierereien.