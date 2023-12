Berlin - Ein Autofahrer hat einen von gleich drei Kindern befahrenen E-Scooter in Berlin-Mitte angefahren. Bei dem Zusammenstoß erlitt ein zwölfjähriges Kind einen Knochenbruch und Verletzungen am Oberkörper, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Es wurde in einem Krankenhaus operiert und verblieb dort stationär. Die anderen zwei Kinder waren den Angaben nach weggelaufen, bevor die Rettungskräfte eingetroffen sind.

Demnach waren die drei Kinder am Freitagabend mit ihrem Scooter auf die Torstraße gefahren. Der 28-jährige Autofahrer habe den Zusammenstoß trotz Vollbremsung und eines Ausweichversuchs nicht mehr verhindern können. Er und zwei weitere Ersthelfer halfen dem verletzten zwölfjährigen Jungen.