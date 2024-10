An einer Baustelle in Lichtenberg wird ein E-Scooter-Fahrer von einer Tram angefahren. Er stürzt und verletzt sich lebensgefährlich. Was ist bislang bekannt?

Berlin - Ein E-Scooter-Fahrer ist in der Nacht an einer Baustelle in Berlin-Lichtenberg von einer entgegenkommenden Tram angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 32-Jährige wurde nach dem Unfall in der Scheffelstraße zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauerten zunächst an.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann auf dem E-Scooter über eine Öffnung den Bereich einer Baustelle verlassen und dabei die Tram der Linie M10 übersehen haben. Der 59 Jahre alte Tramfahrer konnte trotz Schnellbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und verletzte sich. In der Tram saßen Fahrgäste. Die Insassen blieben unverletzt.