Coswig - Die Polizei in Coswig (Landkreis Wittenberg) hat einen 16 Jahre alten E-Scooter-Fahrer angehalten, bei dem diverse Vergehen zu Buche schlagen. Am E-Scooter habe das Versicherungskennzeichen gefehlt, zudem habe der Jugendliche nach Cannabis gerochen, teilte die Polizei am Montag in Wittenberg mit. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel, diverse Sprengkörper ohne die nötige Kennzeichnung sowie ein verbotenes Messer. Es wurden Verfahren wegen Fahrens ohne Pflichtversicherung, Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet.