Limbach-Oberfrohna - Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto in Limbach-Oberfrohna im Landkreis Zwickau schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 38-Jährige an einer Ampel die Vorfahrt einer 49-Jährigen Autofahrerin missachtet haben, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. In der Folge sei der Mann am frühen Mittwochabend mit dem Auto zusammengestoßen und gestürzt. Dabei wurde er schwer verletzt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei schlug ein Drogentest bei dem 38-Jährigen positiv auf Amphetamine und Cannabinoide an.