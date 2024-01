Berlin - Der Berliner E-Scooter-Anbieter Tier fusioniert mit dem niederländisch-französischen Wettbewerber Dott. Beide Unternehmen hätten am Mittwoch eine vorläufige Vereinbarung über den Zusammenschluss getroffen, teilten sie in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das neue Gemeinschaftsunternehmen werde weiter unter den Marken Tier und Dott operieren. Bis die Übernahme von Dott abgeschlossen ist, werde es aufgrund der rechtlichen Vorgänge noch einige Wochen dauern. Der Abschluss ist den Angaben zufolge für Mitte bis Ende Februar angepeilt.

Mit der Übernahme konsolidiert sich der E-Scooter-Markt in Europa weiter. Die Branche steht durch einen harten Konkurrenzkampf und sich verschärfende Regulierungen in einigen europäischen Metropolen unter Druck. Bereits 2022 bekam Tier das harte Wettbewerbsumfeld für E-Roller und die veränderten Finanzierungsbedingungen für Start-ups zu spüren und musste stark einsparen. Das Unternehmen baute 180 Stellen ab und gab sein Geschäft mit E-Mopeds auf, die bis dahin ebenfalls zum Portfolio gehörten.

Dott zog sich schon vor einigen Jahren vom deutschen Markt zurück und operiert vor allem in Frankreich, Belgien, Spanien, Italien oder Großbritannien. Tier wiederum ist eigenen Angaben zufolge in rund 21 Ländern unterwegs, darunter in Deutschland, den skandinavischen Ländern und auch Osteuropa. Überschneidungen beider Märkte gibt es vor allem in Frankreich und Südeuropa.

Tier-Co-Gründer und -Chef Lawrence Leuschner zieht sich mit der Fusion aus dem operativen Geschäft zurück und wechselt in den Aufsichtsrat des neuen Gemeinschaftsunternehmens, das seinen Sitz in Berlin haben wird. Neuer Chef wird Henri Moissinac, der bisher das Unternehmen Dott führte. Ein Stellenabbau geht mit der Übernahme vorerst nicht einher, hieß es von Tier.