Berlin (dpa/bb) - Ein E-Roller-Fahrer ist in Berlin-Marzahn unter eine Straßenbahn geraten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte er am Montagabend an der Lea-Grundig-Straße die Gleise überqueren, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Weitere Details waren zunächst nicht bestätigt.