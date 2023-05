Celle - Ein 83 Jahre alter Mann hat am Mittwoch eine E-Bike-Fahrerin mit seinem Auto angefahren. Durch den Zusammenstoß in Celle stürzte die 76-Jährige und verletzte sich schwer, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Dabei starb sie den Angaben nach. Der Autofahrer hatte laut den Angaben der Polizei die Vorfahrt der Frau missachtet.