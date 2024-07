Berlin - Ein 74 Jahre alter Fahrer eines Elektrorades ist in an den Folgen eines Unfalls ohne fremde Beteiligung in Berlin-Spandau gestorben. Der Mann fuhr nach Angaben der Polizei am 28. Juni gegen Mitternacht auf der Tegeler Brücke gegen ein Verkehrsschild und stürzte. Dabei erlitt er so schwere Kopfverletzungen, dass er am Sonntag starb.