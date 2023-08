Crimmitschau - Ein 38-jähriger E-Bike-Fahrer ist in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 38-Jährige sei am Freitagnachmittag entgegen einer Einbahnstraße gefahren, in die eine 37-Jährige mit ihrem Auto einbog, teilte die Polizei am Samstag mit. Die beiden Fahrzeuge seien daraufhin frontal zusammengestoßen. Den Angaben der Polizei zufolge hat der Fahrradfahrer „augenscheinlich unter Alkoholeinfluss“ gestanden. Ein Atemalkoholtest sei jedoch nicht möglich gewesen, hieß es.