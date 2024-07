Pietzpuhl - Im Jerichower Land ist ein Elektro-Auto in einer Garage in Brand geraten. Auch anliegende Garagen wurden am Samstagabend in Pietzpuhl in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei in Burg mitteilte. Der Sachschaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.