Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden muss im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga auf Max Kulke verzichten. Nach Clubangaben vom Mittwoch fällt der 22-Jährige wochenlang wegen einer schweren Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel aus. Der Außenverteidiger war bei einem Sprint während der Trainingseinheit am Dienstag unglücklich weggerutscht. Eine MRT-Untersuchung zeigte dann die Schwere der Verletzung. Weitere Untersuchungen stehen bis Ende der Woche noch an, um über die Behandlungsstrategie endgültig zu entscheiden.

Kulke kam in dieser Saison bislang in 22 Pflichtspielen für Dynamo zum Einsatz. Dabei gelangen ihm drei Torvorlagen. Die Dresdner treffen am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) auf den SV Waldhof Mannheim.