Dresden - Dynamo Dresden hat einen Abnehmer für Jan Shcherbakovski gefunden. Wie der Drittligist am Dienstag mitteilte, wechselt der 22-Jährige erneut auf Leihbasis zum Regionalligisten FC Energie Cottbus. Die Leihe gilt für ein halbes Jahr.

„Die Situation um Jan hat sich seit dem Sommer nicht verändert. Wir können ihm aktuell keine Spielzeit gewährleisten. In Cottbus hat er nun die Möglichkeit, sein Können über Einsatzzeiten zu präsentieren und voranzutreiben“, sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Shcherbakovski war im Sommer 2022 vom Halleschen FC nach Dresden gekommen, konnte sich an der Elbe jedoch nie durchsetzen. Daraufhin war er bereits in der vergangenen Saison nach Cottbus verliehen worden. In 16 Partien gelangen ihm dabei drei Tore und fünf Vorlagen. Zudem spielte er mit den Lausitzern die Aufstiegsrelegation zur 3. Liga, die gegen Unterhaching verloren wurde.