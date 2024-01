Dresden - Trainer Markus Anfang von Dynamo Dresden sieht sein Team für das Ziel Wiederaufstieg bestens aufgestellt. „Jetzt kommt es darauf an. Was war, gilt nicht mehr. Das Gefühl, dass wir gut unterwegs sind, dass wir gut Fußball spielen können, das nehmen wir mit, das wissen die Jungs“, sagte Anfang am Donnerstag auf der Pressekonferenz in Dresden.

„Die Jungs haben ganz gut funktioniert in der Hinrunde, der Teamspirit hilft uns, wie sind ordentlich durch die Vorbereitung durchgekommen, was wichtig in einer Englischen Woche ist. Wir müssen nicht jammern, sind ganz gut vorbereitet“, sagte Anfang. Dynamo startet in die Restrunde der 3. Liga an diesem Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) gegen den SV Sandhausen.

Vergleichbar mit der Hinrunde sind die Gäste nicht. „Sandhausen hat unterstrichen, dass sie ambitioniert sind. Mit einem Trainerwechsel haben sie einen Impuls gesetzt und noch was dazu geholt im Kader“, sagte Anfang. Nach den nächsten drei Spielen will er sich vor der Schließung des Transferfensters mit Sportgeschäftsführer Ralf Becker noch einmal zusammensetzen.

„Wir haben dann immer noch vier Tage Zeit, um was zu machen. Ich bin mir sicher, das da immer noch was passiert. Wir besprechen dann, was für uns dann das Beste ist“, sagte Becker, der die Transferphase „entspannt sieht, weil die Mannschaft gezeigt hat, dass viele Überlegungen, die wir im Sommer gemacht haben, auch aufgegangen sind“.

Im Raum steht immer noch eine Leihe bis Saisonende von Ex-Dynamo Ahmet Arslan, der beim 1. FC Magdeburg wenig Spielanteile hat. „Es wird viel spekuliert. Jeder muss jetzt mal schauen, dass er seine Arbeit macht. Grundsätzlich gibt es nichts Neues“, betonte Becker und fügte vielsagend an: „Falls sich was ändert, dann haben wir besprochen, wie man damit umgeht.“