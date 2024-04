Am zweiten Osterfeiertag wird es ungemütlich in Sachsen-Anhalt. Meteorologen rechnen im Süden des Landes mit stürmischen Böen.

Magdeburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken Winden am Ostermontag im Süden Sachsen-Anhalts. Von 13.00 Uhr bis 22.00 seien im Harz, im Burgenland und südlich von Magdeburg stürmische Böen bis 70 Kilometer pro Stunde (Windstärke 8) möglich, sagte ein DWD-Meteorologe. Weiter nördlich seien Windböen bis 60 Kilometer pro Stunde möglich. Auf dem Brocken sollen nach DWD-Angaben Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde wehen.

In der Nacht sollte der Wind nach Angaben des Meteorologen zunächst nachlassen und am Dienstag wieder Fahrt aufnehmen. Bis zum Nachmittag seien wieder Böen bis 70 Kilometer pro Stunde möglich, auch weiter nördlich. Die Temperaturen sollten laut DWD am Montag 13 bis 17 Grad erreichen, im Harz 10 bis 13 Grad. Am Dienstag liegen die Höchsttemperaturen bei 13 bis 16 Grad und im Harz 7 bis 13 Grad.